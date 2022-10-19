Иран готовит новую ось: Ереван – Тегеран – Дели

Ереван и Тегеран считают важным формирование трехсторонней платформы Иран  Армения  Индия, заявил находящийся в Армении с визитом глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан.

По словам иранского министра, коридор Персидский залив  Черное море является одним из основных направлений диалога между Арменией и Ираном, и этот вопрос детально обсуждался на переговорах с  главой МИД Армении Арменом Мирзояном.

"С учетом важной роли Индии в этом вопросе мы были едины во мнении, что нужно сформировать трехстороннюю платформу, чтобы реализовать наши планы по этому пути. Чтобы мы более эффективно работали над созданием этого коридора", - сказал он.

Мирзоян же добавил, что Армения заинтересована в создании этого транспортного коридора.