Иран готовит новую ось: Ереван – Тегеран – Дели

По словам иранского министра, коридор Персидский залив – Черное море является одним из основных направлений диалога между Арменией и Ираном, и этот вопрос детально обсуждался на переговорах с главой МИД Армении Арменом Мирзояном.

"С учетом важной роли Индии в этом вопросе мы были едины во мнении, что нужно сформировать трехстороннюю платформу, чтобы реализовать наши планы по этому пути. Чтобы мы более эффективно работали над созданием этого коридора", - сказал он.

Мирзоян же добавил, что Армения заинтересована в создании этого транспортного коридора.