Казахстан начал поставлять нефть в Европу в обход России

Осенью 2022 года нефтяные компании из Казахстана начали использовать альтернативные маршруты поставок нефти в Евросоюз. Теперь это делается в обход Каспийского трубопроводного консорциума, который соединяет месторождения на западе Казахстана с портом Новороссийска. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Как сообщают источники, казахско-американская объединенная корпорация «Тенгизшевройл» планирует в октябре поставить около 1000 тонн нефти по железной дороге в Финляндию. Нефтяная компания Total & Dunga до конца 2022 года планирует отгрузить до 200 тыс. тонн нефти через каспийский порт Актау в трубопровод Баку — Тбилиси — Джейхан.

Напомним, в июле президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил диверсифицировать поставки нефти. Он назвал приоритетным Транскаспийский маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря и ведет в страны Европы, минуя Россию.