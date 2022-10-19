Зеленский: Россия провоцирует украинцев уезжать в Европу

Россия своими ударами по энергосистеме Украины провоцирует новую волну миграции в Евросоюз. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к Европейскому совету. Сообщение опубликовано в Telegram-канале украинского президента.

По его словам, российские атаки энергообъектов направлены на то, чтобы "создать Украине как можно больше проблем с электричеством и теплом этой осенью и зимой, и чтобы как можно больше украинцев поехало в европейские страны".

Он еще раз напомнил, что с помощью ракетных ударов и атак дронами-камикадзе российские войска вывели из строя треть энергосистемы страны. "Это требует от всего европейского сообщества новых ответных шагов — быстрых и солидарных. Шагов, которые будут защищать и украинцев, и всех европейцев. Украина и Европа должны победить", - сказал Владимир Зеленский.