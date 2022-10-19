Россияне могли заминировать Каховскую ГЭС в Украине

У украинских властей есть информация о том, что российские войска заминировали дамбу Каховской гидроэлектростанции. Об этом во время онлайн-выступления на саммите Европейского совета заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет BBC.

"У нас есть информация, что российские (войска - ред.) заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции. Это один из больших энергообъектов. Дамба этой ГЭС удерживает объем около 18 миллионов кубических метров воды. Если россияне взорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон", - заявил он. Украинский лидер подчеркнул, что в случае подрыва дамбы Запорожская АЭС останется без воды для охлаждения.

"Нужна международная наблюдательная миссия на Каховскую ГЭС. Нужно вернуть туда украинский персонал и обеспечить немедленное и профессиональное разминирование агрегатов и дамбы", – сказал он.

Дамба на Каховской ГЭС - одна из трех находящихся под контролем России переправ через Днепр. Ранее командующий войсками России в Украине Сергей Суровикин заявил, что удары по плотине гидроэлектростанции планируют ВСУ.