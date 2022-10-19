Из-за мобилизации россияне сняли в банках миллиарды долларов

За сентябрь россияне сняли в банках 7,5 миллиардов долларов. Центробанк связывает это с объявлением мобилизации, пишет Voice of America.

По данным регулятора, основной отток был зафиксирован во второй половине месяца, когда увеличилось число людей, покидающих страну после объявления мобилизации. Многие из этих людей сняли все свои накопления в банках перед отъездом.

Ситуация осложнилась тем, что россияне могут использовать за границей только наличные деньги. Российские карты за границей не работают после введения санкций.