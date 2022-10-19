Белый дом: иранские военные в Крыму, а Иран – участник боев в Украине

У американской разведки действительно есть информация о том, что в Крыму находятся иранские специалисты, обучающие российских военных управлять боевыми беспилотниками, а также инженерный персонал из Ирана для обслуживания этих дронов. BBC сообщает, что об этом сказал представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Накануне вечером газета New York Times, ссылаясь на анонимные источники в разведке, написала об этом. Официально Тегеран отрицает поставки беспилотников России, хотя неофициально иранские источники на этой неделе подтверждали это. Россия переименовывает барражирующие боеприпасы (они же дроны-камикадзе) "Шахед-136" в "Герань-2" и перекрашивает их, сообщали украинские власти.

Кирби подтвердил, что у США есть информация о присутствии иранцев в Крыму. Сколько их там, он сказать не смог. По его словам, непосредственно в боевых условиях "шахедами" управляют все же россияне.

"Тегеран теперь напрямую участвует, на месте и путем поставок вооружений, которые бьют по мирному населению и гражданской инфраструктуре в Украине. Соединенные Штаты задействуют все средства для раскрытия и срыва поставок Ираном этих боеприпасов против украинского народа. Мы будем энергично применять все американские санкции, направленные против как российской, так и иранской торговли оружием", - заявил Кирби.

В последние дни иранские дроны особенно часто использовались Россией для атак против украинской энергетической инфраструктуры.