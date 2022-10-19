США могут одобрить пакет помощи Украине на $50 миллиардов

Конгресс Соединенных Штатов до конца года может одобрить новый пакет помощи для Украины на $50 млрд, сообщает NBC со ссылкой на источники.

Они отмечают, что после промежуточных выборов новый состав Конгресса может занять "более скептическую позицию относительно помощи Украине". По этой причине действующий Конгресс спешит выделить Киеву крупный пакет помощи, которого хватит до конца 2023 года.

"Этой суммы будет достаточно, чтобы Украина пережила следующий год", - сказал сенатор-республиканец, знакомый с вопросом.

Администрация президента Джо Байдена еще не делала официального запроса на новое финансирование.