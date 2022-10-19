Молдавский министр у Ровшана Рзаева

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился в четверг, 20 октября, с делегацией во главе с министром труда и социальной защиты Молдовы Марчелом Спатарем, находящейся с визитом в Азербайджане.

В пресс-службе Госкомитета сообщили, что гостей подробно проинформировали о проблеме беженцев и вынужденных переселенцев, возникшей в Азербайджане в результате действий Армении. Было отмечено, что в Азербайджане обеспечена социальная защита лиц из этой категории.

Делегации также рассказали о сложившейся после освобождения азербайджанских территорий от оккупации Армении ситуации, о возвращении вынужденных переселенцев в родные места, проводимых с этой целью масштабных работах.

Марчел Спатарь в свою очередь подчеркнул, что его визит направлен на дальнейшее укрепление отношений дружбы и сотрудничества между странами, рассказал о проблеме беженцев, с которой столкнулась Молдова в связи с последними событиями в регионе, и добавил, что обмен опытом в этой сфере пошел бы на пользу сторонам.