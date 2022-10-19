В Ереване ждут экономический рост: «талантливые люди» сбежали из России в Армению

Армения ожидает в этом году экономический рост в 13%, при том, что ранее прогноз был всего 1,6%, из-за приезда в страну большого количества россиян. Об этом сказал глава Центробанка Армении Мартин Галстян, сообщили армянские СМИ.

«Сейчас мы видим огромный приток россиян и ожидаем 13-процентный экономический рост в этом году. Мы видим 25-процентный рост человеческого капитала в ИТ-сфере. Талантливые, хорошо образованные люди переезжают в Армению, что может иметь длительный эффект», – сказал Галстян.

В начале года Центробанк Армении прогнозировал рост на 5% в 2022 году. Но после начала войны в Украине он был снижен до 1,6%, учитывая взаимосвязь между российской и армянской экономиками. Однако в результате последствий войны (вызвавшей приток в страну далеко не самых бедных россиян) рост экономики Армении не замедлился, а ускорился.