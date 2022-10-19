В Офисе Зеленского заявили об ударах украинцев по иранским военным в Крыму

Вооруженные силы Украины дважды наносили удары по иранским военным в Крыму, заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Мы знаем, что они есть, мы по ним наносили удары дважды. Так что там парни из КСИР (Корпуса стражей исламской революции) героически отдали свои жизни за яхту Пригожина (основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин)", - утверждает Арестович, которого цитируют украинские СМИ.

На вопрос, есть ли подтвержденная информация о погибших, Арестович ответил утвердительно: "Конечно, если артиллерия попадает в место, где они ночуют, то обычно там случаются смерти".

Ранее в Белом доме подтвердили, что Россия применяет иранские дроны для ударов по Украине, а также то, что иранские военные точно находились в Крыму и обучали операторов беспилотников.