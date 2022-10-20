В Белом доме рассказали о «тактике» Беларуси

Беларусь может использовать своих солдат на границе с Украиной для того, чтобы проверить, сможет ли она отвлечь Вооруженные силы Украины на себя, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

"Одна из тактик Беларуси может заключаться в том, чтобы посмотреть, смогут ли они заставить Украину применить живую силу на северной границе, чтобы отвлечь украинские силы, чтобы они не могли быть использованы в других местах на востоке или юге", - рассказал Кирби.