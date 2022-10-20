Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 00:29

В последние дни, всего за полмесяца до промежуточных выборов в конгресс США в Вашингтоне получила новый импульс дискуссия о том, не попытается ли новый состав палаты представителей сократить военную помощь Украине. Никто из американских политиков и политологов не сомневается, что на этих выборах республиканцы добьются серьезной победы на выборах в палату. И даже если сенат по-прежнему останется, хотя и с минимальным перевесом, в руках демократов, конгрессмены-республиканцы смогут оказать заметное влияние на планы оказания помощи Киеву.

Главным противником увеличения этой помощи является нынешний лидер республиканского меньшинства в палате Кевин Маккарти, который в начале будущего года, очевидно, станет лидером большинства. «Я думаю, что люди в условиях рецессии не дадут Украине незаполненный чек, - сказал Маккарти на этой неделе в интервью Punchbowl News. – К тому же администрация Байдена не делает все, что нужно внутри страны – не уделяет внимания ситуации на границе и люди начинают это чувствовать. Украина важна, но это не может быть единственной проблемой, которой они (команда Байдена) должны уделять внимание». На стороне Маккарти – оголтелые сторонники Дональда Трампа, такие как республиканка Мэрджори Грин, которая утверждает, что «украинское правительство существует лишь потому, что государственный департамент при Обаме помог там свергнуть предыдущий режим». Эти крайне правые республиканцы находят поддержку у своих сторонников в Европе, на которую также накатывают волны правых. Примеров множество. Один из них – позиция близкого к венгерскому лидеру Виктору Орбану Conservative Political Action Committee, который только что опубликовал пост в твиттере, спрашивая, «когда же Байден и демократы, наконец, прекратят делать подарки Украине». Для Элизабет Броу, сотрудницы влиятельного American Enterprise Institute, очевидно, что по вопросу о предоставлении военной и другой помощи Украине Республиканская партия раскололась. «В ней есть фракция Трампа и есть более умеренные республиканцы и размежевание между ними очень сильно». Кевину Маккарти противостоят влиятельные республиканцы, которые намерены занять посты в ключевых комитетах палаты нового созыва. Один из них, Майкл МакКол, призывает не только не снижать, а наоборот, увеличить военную помощь Украине. «Мы должны дать им все, что им нужно - говорит он в интервью Bloomberg. – Когда мы даем все, что им нужно, они побеждают.

МакКол, в частности, ратует за то, чтобы начать передавать Киеву тактические ракетные системы ATACMS. Как уже писал haqqin.az, администрация Байдена противится предоставлению этих ракет, дальность стрельбы которых достигает 300 километров из-за нежелания спровоцировать прямой конфликт между США и Россией. Но, как мы видим, сторонники таких поставок есть даже среди влиятельных республиканцев. МакКол аргументирует свою позицию тем, что украинские военные смогут поражать позиции российских ракет и дронов в Крыму, которую в США не считают российской территорией. К хору сторонников продолжения мощной военной помощи Украине присоединился и такой тяжеловес, как бывший вице-президент Майк Пенс. В своей речи в среду он упрекнул коллег-республиканцев в том, что они хотят «отмежеваться от мира» и в тот же день в интервью телеканалу Fox призвал свою партию продолжать помощь Украине.

«Никто не говорит о незаполненном чеке, - поднимает свой голос в защиту Украины и республиканец от Пенсильвании Брайан Фитцпатрик. – Конечно, есть риск в том, что наступает усталость от войны. Владимир Путин делает ставку на то, что со временем новости об Украине уйдут с первых полос наших газет, что люди забудут об этом и весь творимый геноцид в Украине тогда будет проходить в темноте. Мы должны не допустить этого». Похоже, что сторонников сохранения текущего уровня военной помощи Украине и даже повышения его в палате представителей, независимо от партийных раскладов будет большинство. В конечном итоге в случае, если Россия начнет побеждать, это будет политическим ударом по всей Республиканской партии.