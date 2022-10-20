Израиль обеспокоен военным сотрудничеством России и Ирана

Израильские СМИ со ссылкой на канцелярию премьера сообщают, что Лапид сказал украинскому министру, что Израиль «глубоко» обеспокоен военным сотрудничеством между Россией и Ираном, но при этом подчеркнул, что «Израиль стоит на стороне украинского народа» в войне с Россией.

Разговор между Лапидом и Кулебой состоялся после того, как ранее Киев официально обратился к Израилю с просьбой предоставить Украине израильские системы ПВО и ПРО, которые помогут ей противостоять атакам, совершаемым Россией с использованием беспилотников и баллистических ракет иранского производства. В украинском обращении говорится, что Россия изменила свою тактику и начала использовать иранские беспилотники для ударов по городам и инфраструктурным объектам Украины. «Украина очень заинтересована в скорейшем получении оборонных систем от Израиля и, в частности: лазерная система «Железный луч», «Барак 8», Patriot, «Железный купол», «Праща Давида» и «Хец». Мы также просим помощи Израиля в обучении украинских операторов», – говорится в письме, отмечают израильские СМИ.

В письме также подчеркивалось, что запрос Украины основан на том, что если Иран получит положительный опыт эксплуатации своих систем вооружений в войне в Украине, это приведет к совершенствованию иранских систем вооружений и укреплению способности Ирана производить системы наступательного оружия, что будет представлять угрозу для Израиля и всего Ближнего Востока.

На этой неделе министр обороны Израиля Бени Ганц заявил на встрече с послами стран-членов ЕС, что Израиль не будет передавать системы вооружения Украине из-за «ряда оперативных соображений».