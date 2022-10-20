Маск сделал новое заявление по Украине

Американский предприниматель, создатель компании SpaceX Илон Маск в своем Twitter назвал компромисс по Крыму самым вероятным вариантом решения конфликта в Украине.

По словам американского предпринимателя, он не исключает новых жертв и разрушений до момента достижения этого компромисса. В ответ на твит другого пользователя, который привел три варианта развития событий в Украине, Маск высказался за вариант компромисса по Крыму.

«Компромисс является самым вероятным исходом, но вопрос в том, как много жертв и разрушений до этого произойдет», – написал Маск.