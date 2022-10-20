Подоляк рассказал о «плане Суровикина» по Каховской ГЭС

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что россияне готовят техногенную катастрофу, озвучив «план» командующего войсками РФ в Украине Сергея Суровикина по Каховской ГЭС, передают украинские СМИ.

По словам Подоляка, этот план включает заминирование дамбы и трансформаторов, принудительную депортацию украинцев, затопление территории для прикрытия отступления РФ.

Ранее в четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС. В случае подрыва дамбы подтоплены будут сотни тысяч жителей юга Украины, а без воды останутся Крым и Запорожская АЭС.