Украина ввела санкции против родных Бидзины Иванишвили

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности страны о санкциях. «Эхо Кавказа» сообщает, что ограничения, в частности, введены против родственников и партнеров грузинского миллиардера, экс-премьера страны Бидзины Иванишвили.

В санкционный список попали: Александр Иванишвили – брат Бидзины Иванишвили; Кетеван Хараидзе – супруга Александра Иванишвили; Уча Мамацашвили – двоюродный брат и доверенное лицо Бидзины Иванишвили; Тате Мамацашвили – племянник Бидзины Иванишвили, сын Учи Мамацашвили.

В документе указано, что против граждан Грузии введены 10-летние ограничения, которые предусматривают, в частности, блокирование активов, ограничение торговых операций, прекращение полетов и перевозок по территории Украины, запрет на приобретение в собственность земельных участков и т.д. Под санкции попал и российский бизнесмен грузинского происхождения Давид Якобашвили, который владеет активами в Грузии.

«Для меня большое разочарование, что Украина стала второй страной в мире, которая ввела санкции против грузин. Вторая после России», - написал депутат от «Грузинской мечты» Карумидзе.

Аналогичные санкции для граждан Грузии Украина намерена требовать ввести от ЕС, США и других стран. Самого Бидзины Иванишвили в украинском списке нет.