Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте

Ситуация на передовой остается тяжелой, но украинские военные удерживают позиции, сказал президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.

"Ситуация на передовой остается тяжелой. Особенно в Донбассе – то же Бахмутское направление – и на некоторых направлениях на юге. Но держим позиции. Защищаем нашу землю. Постепенно двигаемся, вытесняя врага. И обязательно обеспечим Украине победу", - подчеркнул он.

Президент Украины также отметил, что в эти сутки в стране есть и сбитые ракеты, и сбитые иранские дроны. "К сожалению, взбиваем пока не все. Есть и попадания, есть разрушения. Но сделаем все, чтобы дать полную защиту нашему небу", - добавил Зеленский.