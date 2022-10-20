Провокация против Азербайджана на российском телеканале

На российском «Первом канале» в выпуске ток-шоу «Большая игра» от 20 октября совершена провокация против территориальной целостности Азербайджана.

АПА сообщает, что во время обсуждений, посвященных отправке миссии Европейского Союза в Армению, гости ток-шоу – эксперты Наталия Нарочницкая и Андраник Мигранян выступили с призывами и заявлениями против территориальной целостности Азербайджана.

Мигранян заявил, что вопрос «статуса» Карабаха якобы всегда был для России на повестке дня и что на следующем этапе плана Москвы стоит этот вопрос. Издание отмечает, что ведущий «Большой игры» Вячеслав Никонов и его проармянские гости утверждали, что восстановление юрисдикции Азербайджана в отношении Карабаха не отвечает интересам России. Также на мониторе демонстрировалась карта «НКР».

Агентство задается вопросом: если медиаресурсы Азербайджана, освещающие войну в Украине и в то же время официальную позицию России, блокируются на территории РФ, почему бы не заблокировать в Азербайджане «Первый канал», в эфире которого не раз совершались провокации против Азербайджана?