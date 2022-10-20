В США заявили об угрозе вторжения Китая на Тайвань в 2022 году

Американские военные должны быть готовы отреагировать на возможное вторжение на Тайвань уже в этом году. Об этом заявил командующий военно-морскими операциями США старший адмирал Майкл Гилдей. Его слова приводит France 24.

По мнению американского военного, хотя сейчас прогнозируемая дата захвата острова – 2027 год, следует ожидать от Китая активных действий уже в этом или следующем году.

"Когда мы говорим об окне до 2027 года, я думаю, что это должно быть окно 2022 года или, возможно, окно 2023 года", - заявил Гилдей, добавив, что не хочет "казаться паникером, говоря это".

"Просто мы не можем исключить этого", - указал генерал.