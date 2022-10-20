Президент Армении: хотим жить в мире и признаем территориальную целостность Азербайджана

Армения хочет двигаться по пути мира, заявил президент Армении Ваагн Хачатурян.

«Мы никоим образом не ставили под вопрос территориальную целостность Азербайджана... Мы признаем их территориальную целостность... Мы должны суметь обеспечить такую среду, чтобы наша страна процветала и быстро развивалась. Мы движемся к миру. Этот мир имеет для нас свою цену... Мы просто заявляем, что хотим двигаться вперед по пути мира...», - сказал Хачатурян, которого цитируют армянские СМИ.