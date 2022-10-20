В Евросоюзе рассказали о задачах миссии на армяно-азербайджанской границе

В сообщении, размещенном на сайте ЕС, говорится, что миссия будет выполнять две основные задачи: поддерживать укрепление доверия между Арменией и Азербайджаном путем мониторинга соблюдения обеими сторонами режима прекращения огня; будет следить за ситуацией в приграничных районах между Арменией и Азербайджаном, что позволит Евросоюзу лучше поддерживать работу пограничных комиссий двух сторон.

В четверг, 20 октября, миссия Евросоюза приступила к работе на армяно-азербайджанской границе со стороны Армении.

«Наблюдатели ЕС также будут обеспечивать наблюдение за событиями, происходящими вдоль двусторонней границы... У них не будет функции по расследованию», — говорится в сообщении.

Мониторинговая миссия ЕС будет отчитываться перед соответствующими институтами и службами блока о своих наблюдениях вдоль двусторонней границы. Она не будет делать выводы политического характера на основе полученных данных. Миссия не является военной, в ее рамках будут развернуты только гражданские наблюдатели.

В понедельник, 17 октября, министры иностранных дел 27 стран Евросоюза согласовали гражданскую миссию для решения проблем на границе между Азербайджаном и Арменией. Они приняли решение направить до 40 экспертов ЕС на армянскую сторону границы с Азербайджаном для мониторинга, анализа и составления отчетов о ситуации в регионе.