Протестующего школьника застрелили в Иране

17-летний школьник погиб в иранском городе Мешхед. Как пишет BBC, он был застрелен с близкого расстояния государственными войсками во время антиправительственных протестов.

В свидетельстве о смерти Аболфазла Адинезаде указано, что он умер от нарушения работы печени и почек, вызванного огнестрельным ранением. По оценке врача, расстояние, с которого 8 октября был застрелен подросток, составило менее одного метра.

Власти не комментируют смерть подростка. Отец Аболфазла в видеозаписи похорон мальчика, размещенной в соцсетях, сказал: «Какое преступление он совершил, что вы выстрелили ему в живот 24 пулями?».