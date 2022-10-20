Где Южный Кавказ, а где Норвегия – но глядите, и Осло озаботилось территориальной целостностью Армении. Из принципиальных, само собой, соображений – дескать, территориальная целостность – один из базовых принципов международного права.

Тут, правда, сразу возникает неудобный вопрос – коли вы уж такие принципиальные и законопослушные, то почему же за 30 лет армянской оккупации азербайджанских территорий Осло ни разу не выступил в поддержку Баку? Почему за три этих десятилетия Норвегия ни разу не потребовала от Еревана выполнения требований международного права и резолюций ООН?

Цена «армянской грусти» Осло – нефть, а вовсе никакие не принципы. Норвежская Statoil, ныне – Equinor ASA, страстно желала стать оператором энергетических проектов Азербайджана. К ее глубокому разочарованию это место заняла транснациональная корпорация British Petroleum. Вот и все, что нужно знать об истоках антиазербайджанской позиции Норвегии. Старые раны саднят и не желают заживать.

О какой объективности и непредвзятости тут может идти речь – тут обида столь глубока, что даже Еревану приходится приятные слова говорить, лишь бы Баку побольнее сделать. И здесь в Осло явно просчитались. Азербайджану норвежское заармянство – как слону дробина. Тем более, что в Баку прекрасно знают ему цену. Тут уж ничего не поделаешь, это факт скорее медицинский, чем политический.

Да и не может Норвегия оказать Армении такую поддержку, чтобы это встревожило Азербайджан. Это как с разочарованием Пашиняна, о котором он в конце сентября поведал однопартийцам: «Западные страны и прежде всего США и Франция, несмотря на довольно резкие заявления в адрес Азербайджана, не готовы на такие же резкие шаги против Баку. Армения свои надежды главным образом связывала на поставки вооружения и санкции против Азербайджана. Надежды на санкции не оправдались, а перспектива поставок Соединенными Штатами оружия довольно неопределенна».

Но все же хотелось бы Осло дать небольшой дружеский совет. Заармянство – это всегда черная метка что для политика, что для государства. В силу своей ветренности и интеллектуальной уникальности, армянский политикум никогда не ценит услуг, которые ему уже оказаны. Нет у него такого рефлекса, как благодарность, вытравлен он давно и тщательно.

Поэтому, когда Норвегия оказывает Армении какую-то поддержку – ничем хорошим это для Осло не закончится. Армяне, в итоге обманут, запутают в своих интригах и оставят Осло наедине со своими проблемами. А Пашинян еще и ручку, которой подписывал с Норвегией какие-то соглашения, уведет. Бывали, знаете ли, прецеденты.