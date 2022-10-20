Икрам Нур, автор haqqin.az 09:25

Скандал с поставками Ираном своих дронов России – которые, замечу, Тегеран категорически опровергает – вышел на международный уровень. И США, и Евросоюз уже пообещали иранцам «серьезные последствия». Как расшифровал это министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн, «связанные с участием Ирана в войне против Украины санкции не будут сведены к включению новых лиц и организаций в санкционный список ЕС, а будут носить более серьезный характер». Иранские «Шехиды» действительно напрягли украинскую ПВО. И отнюдь не потому, что являются каким-то «чудо-оружием» – достаточно примитивная конструкция, главная опасность которой заключается в том, что на ее уничтожение противник вынужден применять большое количество ценного ресурса. То есть – стоимость поражения этих самолетов-снарядов гораздо выше их собственной стоимости.

ВСУ пусть и не без проблем, но парировали большую часть угроз, которые мог представлять российский арсенал авиационных и ракетных средств поражения. А иранские «Шехиды» же в силу своих особенностей являются оружием, к противостоянию которому украинские силы ПВО не готовились. Как не готовились и все прочие армии мира, за исключением, пожалуй, китайской, в которой насыщение тактического уровня ПВО осуществляется традиционными зенитными орудиями и пулеметами. Разумеется, с поправкой на сегодняшнее развитие электроники. Массовые пуски «Шехидов» просто стачивают возможности украинской ПВО, заставляя ее расходовать на их отражение дорогостоящие и трудно возобновляемые ресурсы. Это иранское изделие стало настоящим «золотым ключиком», позволяющим нанести Украине ущерб больший, чем все российские ракеты за восемь месяцев «спецоперации». Понятно, что и на эту угрозу Киев найдет адекватный и зеркальный ответ, но это может потребовать от двух до трех месяцев, в течении которых «Шехиды» будут терроризировать и мирных украинских граждан, и объекты инфраструктуры. Самым эффективным, пусть и временным решением этой проблемы стали бы поставки израильских систем противовоздушной обороны, поскольку именно Израиль является мировым лидером в обороне от иранских самолетов-снарядов. Но как раз здесь-то и начинается интрига.

С одной стороны, поскольку Иран открыто выступил на стороне России, то Израиль автоматически должен поддержать Украину. Об этом Киев заявлял неоднократно, что еще раз подтвердил в своем выступлении Дмитрий Кулеба: «Мы давно настойчиво призываем Израиль открыться к сотрудничеству с Украиной в сфере противовоздушной обороны. Не видим никаких объективных причин, почему это не должно происходить, но вместе с тем, это не происходит». Но позиция Иерусалима остается неизменной: гуманитарная помощь и прием беженцев с Украины, что же касается поставок оружия – то здесь табу. Хотя, судя по сообщениям израильской прессы, в элитах еврейского государства идут весьма ожесточенные дискуссии по данному вопросу, суть которых сводится к следующему: «дать или не дать», то есть – поставлять вооружение Украине или нет. Вчера бывший председатель Еврейского агентства Натан Щаранский заявил: «Израиль – последняя страна в свободном мире, которая до сих пор боится раздражать Путина», тем самым поддержав призыв министра диаспоры Нахмана Шая к Иерусалиму вооружить Украину перед лицом все более широкого применения Москвой иранского оружия.

Но несколько ранее в тот же день член кабинета безопасности Израиля, министр юстиции Гидеон Саар сообщил, что «наша поддержка Украины не включает системы вооружений и вооружение – и эта позиция не изменится». Беньямин Нетаньяху объясняет это тем, что израильское оружие из Украины может попасть в Иран: «В вопросе об оружии всегда есть вероятность, и это случалось снова и снова, что оружие, которое мы поставили на одном поле боя, в конечном итоге окажется в руках Ирана и будет использовано против нас». Но, судя по всему, израильские опасения имеют более глубокие корни: опасения, что Россия может создать Израилю огромные проблемы в Сирии, боязнь, что Москва может поставить Тегерану комплексы С-400 и что-то еще из современных систем вооружений, а то и вовсе запретит эмиграцию российских евреев в Израиль. Так что, официальная нота Киева к Иерусалиму с просьбой безотлагательно предоставить системы противовоздушной обороны скорее всего останется без ответа. Израиль категорически отказывается обсуждать эту тему, ярким доказательством чему является тот факт, что телефонный разговор министра обороны Израиля Бени Ганца и его коллеги из Украины Алексея Резникова 17 октября вновь был перенесен на неопределенный срок – и это происходит с апреля нынешнего года уже в пятый раз.