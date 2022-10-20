Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 09:52

Никогда в истории Великобритании глава правительства не ограничивался столько маленьким сроком пребывания в должности. До Лиз Трасс держателем рекорда был Джордж Кэннинг, который прослужил премьер-министром 119 дней до своей смерти от туберкулеза в 1827 году. Главной причиной скоропостижной отставки Трасс, которая видела себя новой Маргарет Тэтчер, стал сокрушительный провал ее экономической политики. Пытаясь проявить себя последовательной сторонницей классической консервативной политики, она резко сократила налоги на богатых, пообещав, что это обернется всплеском деловой активности и позволит в скором времени восполнить потери бюджета от налоговых сокращений на четверть триллиона фунтов.

Однако ни рынок, ни эксперты ей не поверили, посчитав ее реформы непросчитанной авантюрой, фунт стерлинга обрушился. Банку Англии пришлось срочно допечатывать деньги для стабилизации рынка и сохранения пенсионных фондов. В попытке исправить ситуацию премьер уволила министра финансов Квази Квартенга, и это выглядело некрасиво, потому что ни для кого не было секретом, что реформированный бюджет был их совместной идеей. Ударило по главе правительства и то, что из него ушло еще два министра – государственный министр торговли Конор Бернс и министр внутренних дел Суэлла Браверман. Причем последняя, похоже, сама создала ситуацию, чтобы уйти: она отправила рабочее электронное письмо коллеге со своего домашнего адреса, что является нарушением, но отнюдь не самым страшным. Но Браверман публично покаялась и использовала этот повод для отставки: дескать, совесть не позволяет. Такие кадровые проблемы спустя короткое время после формирования кабинета, конечно, тоже больно ударили по Лиз Трасс.

Но совершенно убийственными стали решения уже нового министра финансов Джереми Ханта, который полностью отказался от планов Трасс срезать налоги. Выходило так, что глава правительства обманула избирателей, поскольку ее программа обещала именно сокращение налогов. В Британии такого не любят, за свои слова и обещания нужно отвечать. К отставке подталкивали и катастрофические результаты опросов. Октябрьский опрос Ipsos Mori показал, что у Лиз Трасс отрицательный баланс доверия/недоверия, который складывается из суммы процента тех, кто ее поддерживает, с процентом недовольных. У Трасс он составил минус 51%. Для примера, у Бориса Джонсона на момент отставки этот показатель был минус 45%. Но вопрос даже не в абсолютной цифре, а в беспрецедентной скорости падения поддержки: на момент вступления в должность показатель был минус 2%. Для самих консерваторов похоронным звоном прозвучали данные о партийной поддержке, которые показывают, что сейчас лейбористы с разгромом победили бы в избирательной гонке со счетом 51,3% против 27%. Это при том, что Лейбористская партия сейчас сама в очень плохой форме и с весьма проблемным лидером Киром Стармером.