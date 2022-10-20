Минздрав Азербайджана о состоянии здоровья Бинали Йылдырыма

Заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции Бинали Йылдырым, депутат Шамиль Айрым и телохранитель Огузхан Демирчи, попавшие в дорожно-транспортное происшествие во время визита в Азербайджан, помещены в Центральную клиническую больницу и находятся под врачебным наблюдением, сообщили в Минздраве.

Отмечается, что состояние пациентов удовлетворительное. Угрозы для их жизни нет, в ближайшие часы они будут выписаны.

Вчера заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым, находящийся вместе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Карабахском регионе Азербайджана, попал в автомобильную аварию.

Турецкие СМИ сообщили, что вместе с Йылдырымом в автомобиле находился депутат Шамиль Айрым. Политики были госпитализированы.