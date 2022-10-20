МЧС предупреждает граждан...

С 21 по 23 октября на территории Азербайджана установится нестабильная погода, местами сильный ветер, пройдут грозовые дожди, местами ливневые, в некоторых горных реках будут паводки и сели, в горных районах может выпасть снег, сообщили в МЧС.

«В связи с этим МЧС призывает соблюдать правила безопасности, не находиться вблизи легких конструкций и временных строений, рекламных щитов, не стоять под линиями электропередач и высокими деревьями. Учитывая силу ветра, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности», - говорится в заявлении министерства.