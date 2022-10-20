В Украине взрывы: Харьков и Запорожье под обстрелом ВИДЕО
Утром 21 октября в Харькове и Запорожье сообщили о серии взрывов, пишет РБК-Украина.
"В Харькове серия взрывов. Будьте предельно осторожны", - написал мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
Власти сообщают, что в городе зафиксированы "прилеты" по одному из предприятий. "Предварительно, попадание в административно-производственное здание, расположенное на территории (предприятия - ред.). Есть разрушения", - сообщил Терехов. Ранены 5 человек.
Российские военные также атаковали Запорожье ракетами. Взрывы раздались во время воздушной тревоги. Информацию подтвердил глава Запорожской ОВА Александр Старух. Жителей города призывают находиться в укрытиях. О пострадавших и раненых пока не сообщается.