Маск ответил Медведеву: «Как дела в Бахмуте?»

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Twitter отреагировал на отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. На что ему иронично ответил Илон Маск, пишут российские СМИ.

"Bye, [email protected], congratstolettuce", - написал Медведев ("Пока, пока, Трасс, поздравление латуку" - ред.). Он имел в виду шутку английского таблоида, принимавшего ставки на то, успеет ли испортиться салат-латук до того, как Лиз Трасс лишится поста премьера.

"Весьма хороший троллинг, если честно", - написал Илон Маск в ответ на пост Медведева.

"Кстати, как дела в Бахмуте?", - продолжил он. Речь идет о городе в Донецкой области, который российская армия не может взять уже несколько месяцев.

Примечательно, что российские СМИ рассказали только про первую часть ответа Маска.