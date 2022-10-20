Армяне обстреляли азербайджанскую технику

Ночью 20 октября подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Гюнешли и Юхари Шорджа Басаркечерского района, периодически обстреливали позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенных пунктов Астаф Дашкесанского района, а также Зейлик и Моллабайрамлы Кельбаджарского района, используя оружие различного калибра. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.

Кроме того, армянскими войсками был обстрелян грузовой автомобиль КамАЗ, перевозивший снабжение для азербайджанских подразделений в направлении поселка Зейлик Кельбаджарского района.

Пострадавших среди азербайджанских военнослужащих нет, но технике был нанесен ущерб, подчеркнули в Минобороны.