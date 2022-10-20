В Суговушане стартовала «Мингячевирская регата»

В Суговушане состоялась церемония открытия «Мингячевирской регаты». В соревнованиях примут участие 13 стран. Помимо спортсменов Азербайджана, это также гребцы Болгарии, Италии, Грузии, Венгрии, Молдовы, Польши, Казахстана, Румынии, Сербии, Турции, Узбекистана и Украины.

Первым перед публикой выступил генеральный секретарь Федерации каноэ и гребли Азербайджана Фархад Алиев. Далее слово было предоставлено президентам зарубежных федераций. В частности, глава Сербской федерации Душан Ковачевич отметил, что ему «очень приятно находиться на освобожденных территориях Азербайджана».

«У Сербии тоже есть оккупированная территория. Это Косово. И спасибо Азербайджану, что он не признает эту территорию, потому что это сербская земля», - заявил Ковачевич.

Далее перед собравшимися выступил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов. Он напомнил, что это уже второе соревнование в Суговушане.

«В мае было первое соревнование, и оно стало первым спортивным событием на всех наших освобожденных землях. И вот спустя пять месяцев мы вновь тут. Благодарю Федерацию каноэ и гребли Азербайджана за очень высокий уровень организации. Пусть победит сильнейший!».

Соревнования продлятся три дня и завершатся 23 октября. Завтра и послезавтра регата будет проходить в Мингячевире.