Турция готова поставлять нефть из России

Турция способна закупать и транспортировать нефть из России без западного финансирования или страхования. Об этом заявил министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати в интервью The Wall Street Journal.

"Мы должны принять необходимые меры для удовлетворения наших потребностей, а также сделать все необходимое для защиты интересов нашей страны. Турция может покупать и транспортировать российскую нефть без необходимости западного финансирования или страхования в случае необходимости. В случае каких-либо санкций у Турции есть все возможности для разработки инструментов, чтобы адаптироваться к новой ситуации, не нарушая ни одной из санкций", - сказал он.

Министр финансов отметил, что пока "предельная цена на российскую нефть еще не введена в действие". Кроме того, у турецкого правительства есть планы по осуществлению экономических преобразований в стране. "Мы рассчитывали, что это будет немного болезненно. Но именно война (в Украине – ред.) усилила интенсивность боли", - добавил Нуреддин Небати.