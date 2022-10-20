Россиянам не оформляют банковские карты в Турции

Турецкие банки стали усложнять процедуру получения банковских карт для россиян, которых стало слишком много в стране после объявления мобилизации. Об этом пишут российские СМИ.

«После объявления в России частичной мобилизации число приезжающих в Турцию и пытающихся открыть карту россиян выросло в разы. Из-за усталости не все банковские работники хотят обслуживать россиян», - сказал эксперт, помогающий оформить документы в Турции.

По его словам, банки не могут без оснований отказать клиенту в открытии счета, поэтому для «отсеивания» они запрашивают дополнительные документы или устанавливают крупные депозиты для открытия счета.

Банковские работники не справляются с сентябрьским наплывом россиян, которые хотят открыть счета. Если в обычном режиме за один час они могут открыть до семи счетов, то при обращении иностранцев процедура открытия одного счета растягивается на 1-1,5 часа.