ЮНИСЕФ: Азербайджанские дети меньше всего ощутили кризис из-за войны в Украине

Азербайджан стал единственной страной в Восточной Европе и Центральной Азии, население которого, в частности, дети, не ощутили отрицательного влияния украинского кризиса и связанных с ним экономических потрясений, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на доклад Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) под названием «Влияние войны в Украине и последующего экономического спада на детскую бедность в Восточной Европе и Центральной Азии».

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», такие оценочные данные приведены в докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) «Влияние войны в Украине и последующего экономического спада на детскую бедность в Восточной Европе и Центральной Азии».

По оценкам фонда, если за это время (с марта 2022 года – ИФ) в Азербайджане число живущих в бедности детей снизилось примерно на 4 тыс., граждан - примерно на 10 тыс. человек, в других странах региона наблюдается противоположная картина.

Так, в Армении обеднели 14,5 тыс. детей и 52,7 тыс. человек в целом, в Грузии – 4,2 тыс. детей и 17,3 тыс. человек, Казахстане – 28 тыс. детей и 51,3 тыс. человек, Кыргызстане – 67,6 тыс. детей и 143,8 тыс. человек, Молдове – 13,6 тыс. детей и 60,3 тыс. человек, России – 2,8 млн детей и 8,3 млн человек, Таджикистане – 50,6 тыс. детей и 75,4 тыс. человек, Туркменистане – 6,4 тыс. детей и 12 тыс. человек, Украине – 400 тыс. детей и 472 тыс. человек, Узбекистане – 89,5 тыс. детей и 179 тыс. человек.

Всего же события в Украине и экономические потрясения привели к тому, что в Восточной Европе и Центральной Азии детская бедность выросла на 3,8 млн человек, обеднели всего 10,3 млн человек в целом.