Украина вовлечена в жестокую и беспощадную войну. С одной стороны, наземная агрессия России, с другой – наступление иранских дронов. Украина в ожидании еще одной вероломной войны. С каждым днем возрастает опасность открытия второго фронта с территории Беларуси.

- Знаете, что меня больше всего поразило в Украине с первого дня войны? А я месяцами скитался по украинским фронтам. Совершенная система государственного управления и местного самоуправления, которая не дала сбоя. И высокий уровень самоорганизации украинского общества. Я не могу понять украинского феномена. Ведь до начала войны, согласно отчетам Transparency International, Украина была одной из самых коррумпированных стран СНГ. Как же украинской власти удалось добиться этой эффективной децентрализации, безупречной работы госаппарата в экстремальной ситуации и достичь абсолютного консенсуса с обществом?

- Я очень просто могу это объяснить. Одним словом – Украина. На самом деле, Украина – одна из сильнейших и при этом юных цивилизаций, которая знает, чего хочет. Украина никогда не жалуется на удары судьбы и всегда концентрирует силы, продвигаясь к своей цели. Украина не падает, когда по ней стреляют. Не деморализуется. Украинцы готовы спокойно отдать жизнь ради сохранения своей страны.

Обратите внимание, у нас, в отличие от России, множество людей, которые состоялись и сделали хорошую карьеру в бизнесе, науке, спорте, люди с именами пошли в первых рядах защищать страну. Да, они могли бы отказаться, ведь это успешные люди, в которых страна будет нуждаться завтра. Но они все бросили и пошли воевать. Да, это феномен.

Президент Владимир Зеленский абсолютно эффективен с точки зрения СЕО. Я постоянно об этом говорил. Он четко понимает и реализует стратегический менеджмент, какие задачи должен выполнять тот или иной в исполнительной вертикали. Вопрос не в личностях, а в правильной постановке задач. Эффективная система управления – абсолютная заслуга президента Зеленского.

Что касается самоорганизации общества, этот фактор и является преимуществом Украины. И в 2014 году этот фактор сыграл главенствующую роль. Спустя час после начала войны стали формировать волонтерское движение. Стояли длинные цепочки очередей. Общество подставило государству плечо там, где был провал. Потом государство исправило изъяны. Но в первые часы государство и общество сплотились и выступили с консолидированной позицией.

Украину нельзя сломать. Здесь ты ломаешь один институт, полагая, что расправился с ним. А оказывается, за ним стоят еще десять общественных институтов, которые восполняют функции предыдущих. В этом главная ошибка Путина. Он воспринимал Украину как Россию. В России, если уберешь одного человека, все посыпется. Потому что там авторитарная вертикаль. Это стандартные, вождистские вертикали. В Украине дезинтегрированное управление. На любом уровне может найтись общественный лидер или деятель, который на какое-то время заменит функцию государства, пока государство не найдет компенсаторный механизм и не вернет эту сферу под свое управление. Это симбиоз вертикальных и горизонтальных отношений, то, чего нет во многих странах.

Россия не может понять и принять эту систему. Потому что, повторю, там одна вертикаль, да и действует тюремный принцип – инициатива наказуема! В Украине наоборот – инициатива поощряема. Это две принципиально разные и конфронтационные системы.

- Никто в победе Украины не сомневается...

- Да, никто не сомневается. Просто хотелось бы, чтобы ускорили помощь. Тем более что они не сомневаются. (Смеемся – Авт.)

- Вы очень хорошо сказали, что Украина – это юная цивилизация. И многие аналитики полагают, что в поствоенный период у Украины будет особая роль в мире и регионе. Она станет путеводителем, проводником общечеловеческих (западных) ценностей. Украина примет на себя своего рода роль и миссию Польши, которая была до Второй мировой войны. В деле осуществления защиты независимости многих постсоветских народов и их борьбы за демократию…

- Роль Украины будет более масштабной, и не только на постсоветском пространстве. Миссия Украины заключается в утверждении торжества истины: ценности – это фундамент. В том числе и для старой континентальной Европы. Нельзя разменивать то, с чего мы начинали. Нельзя разменивать ценности на энергорынок и углеводороды. Действительно, Украина станет субъектом глобальной политики и инициатором изменений международных институтов. И, наконец, Украина будет требовать уважительного отношения к базовым ценностям западной цивилизации.

Речь идет о праве выбора, конкуренции в политике, экономике, социальной жизни. И возможности самореализации индивидуума. У каждого должно быть право стать другим. Россия же хочет всех унифицировать, включить в рабскую вертикаль. Всех загнать в трудовые лагеря, без имен, с номером на телогрейке…

- Или загнать в шарашкины конторы…

- Да. Солженицын и сегодня актуален. Украина будет говорить по-другому. Каждый человек – это личность, мы за абсолютную индивидуальную свободу. Человек может быть слабым и немощным, но современная западная цивилизация гарантирует незыблемость человеческих прав. Они неприкосновенны! А Россия хочет попрать и забрать эти права. Поэтому Украина станет флагманом и вернет эти ценности. Постсоветскому пространству нужно покаяние. Нет, не для мира, ибо мир в этом не нуждается. Перед самими собой. Надо покаяться за советский период. Чтобы никто больше не выражал ностальгии по Советскому Союзу. В СССР и подавлялось право на конкуренцию и самореализацию. И после этого все постсоветские страны смогут стать окончательно самостоятельными. Обретут истинный госсуверенитет.

Ведь на последнем саммите СНГ президент Таджикистана Эмомали Рахмон очень четко сказал – не относитесь к нам как к советским республикам, которые вас обслуживают. Это очень важное заявление. Это именно то, что Украина принесет на постсоветское пространство. Да, Россия - большая страна, но это не дает ей право определять политику других стран. Украина сыграет важную роль не только на постсоветском пространстве и в Восточной Европе, но и для всей Европы и Запада. Украина вернет всех нас в золотое время европейских ценностей. И мы сделаем это.

- То есть станет Прометеем постсоветского пространства?

- Можно и так сказать.

- Мы долго говорили с вами об иранской опасности. Но для Украины есть еще одна внешняя угроза. На территории Беларуси концентрируется российская авиация, боевая техника и контингент войск. Как вы думаете, будет ли открыт второй фронт против Украины с территории Беларуси?

- Украинские спецслужбы, разведка и вооруженные силы очень интенсивно отслеживают происходящее на территории Беларуси. В нашем поле зрения находятся и внутреннее, и внешнее перемещения, и пути сообщения Беларуси с Россией. Мы видим и то, что часть военной техники с территории Беларуси направляется на подкрепление российских группировок на разных направлениях. Россия всегда использовала воздушное пространство Беларуси для ракетных ударов и атаки дронов по Волынской, Житомирской, Винницкой, Ивано-Франковской, Киевской областям. Мы это прекрасно видим. И туда перебрасывается часть российского контингента из состава мобилизованных частей.

Стратегически Путину было бы выгодно открыть какой-нибудь второй фронт. Вопрос в другом: позволит ли это Украина? Конечно, нет.

Есть еще один фактор – негативное отношение белорусского общества к этой войне. Белорусское общество более свободно, чем российское. И оно видит интенсивность этой войны, которая не идет по «российскому сценарию». К тому же, общество, мягко говоря, крайне нелояльно относится к Лукашенко. И недовольство против власти вновь нарастает. Лукашенко не может просто щелкнуть пальцем и объявить войну, потому что он чувствует умонастроения в своем обществе. Ему надо объяснить целесообразность этой инициативы – какой смысл маленькой стране нападать на соседнюю страну в то время, когда крупная ядерная держава проигрывает эту же войну? Лукашенко не сможет это объяснить своему народу.

Ну и фактор белорусской армии. У нее нет мотивов для этой военной агрессии. Они же видят количество жертв с российской стороны. Они видят количество раненых и ампутантов, которые лечатся в белорусских больницах. Эта непонятная для белорусов война смертельно опасна для режима Лукашенко…