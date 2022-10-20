Американская разведка: Украина может вскоре освободить Херсон

Украинские военные могут освободить Херсон и значительно продвинуться на Донбассе до декабря, пишет The New York Times со ссылкой на американскую разведку.

Источники утверждают, что отдельные подразделения сил России под украинским давлением могут развалиться. Это позволит Украине восстановить контроль на Херсоне и городами на Донбассе.

По словам разведки Соединенных Штатов, боевые действия продлятся еще несколько месяцев, хотя более точных прогнозов американские и украинские чиновники не дают. На ход событий сильно повлияют наступление зимы, готовность российского президента Владимира Путина к эскалации и испытание единства Запада высокими ценами и минусовыми температурами.