Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня навестил в Центральной клинической больнице зампреда Партии справедливости и развития Турции Бинали Йылдырыма, депутата Шамиля Айрыма и телохранителя Огузхана Демирчи, попавших в дорожно-транспортное происшествие во время визита в Азербайджан, сообщает официальный сайт главы государства.

Отмечается, что Алиев побеседовал с пострадавшими, пожелав им скорейшего восстановления.

Йылдырым, Айрым и Демирчи, в свою очередь, выразили глубокую признательность главе государства и медицинскому персоналу за их оперативную транспортировку вертолетом с места происшествия в бакинскую больницу и незамедлительное медицинское обследование и лечение.