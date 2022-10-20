Британская разведка: Объединенная группа войск России и Беларуси меньше, чем заявлено

Численность российско-белорусской группы войск меньше численности, заявленной президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом сказано в докладе Министерства обороны Великобритании.

14 октября глава Беларуси заявил, что в состав новой российско-белорусской группы войск войдут 70 тысяч белорусских военнослужащих и до 15 тысяч россиян.

Эксперты сомневаются, что Россия действительно могла перебросить такое значительное число на белорусскую территорию. Сейчас ее силы сосредоточены в Украине. Белорусские вооруженные силы, скорее всего, имеют минимальные возможности для проведения сложных операций, отмечают в британском оборонном ведомстве.

В Министерстве обороны пришли к выводу, что заявление Александра Лукашенко было попыткой продемонстрировать российско-белорусскую солидарность и убедить Украину отвлечь военные силы для контроля над северной границей.