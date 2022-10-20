В двухмесячной программе приняли участие семь стажеров, среди них один кандидат, успешно прошедший обучение, уже трудоустроен в компании. Для четырех участников срок программы был продлен. Молодые люди, участвующие в программе, в основном проходили стажировку в отделах маркетинга/PR, PMO/Тестирование систем, а также в отделе цифрового и IT обеспечения.

Председатель совета директоров ОАО «Азерлотерея» Зафер Рейсоглу встретился с молодыми людьми, прошедшими стажировку, и поздравил их: «ОАО «Азерлотерея» является одной из ведущих компаний страны. Я верю, что полученный здесь опыт сыграет важную роль в вашей будущей карьере. Поздравляю тех, кто начал работать в нашей компании, желаю каждому из вас успехов».

В своих выступлениях участники программы стажировки подчеркнули, что для них важны знания, полученные в рамках программы стажировки ОАО «Азерлотерея», поблагодарив за предоставленную возможность. Ульвия Джаббарлы, получившая работу в отделе «PMO/Тестирование систем», сказала, что постарается оправдать это доверие: «ОАО «Азерлотерея» стало первой профессиональной компанией, в которой я начала работать. Спасибо за предоставленную мне возможность учиться и работать стажером в Отделе тестирования систем».

В завершение мероприятия кандидатам, успешно прошедшим программу стажировки, были вручены сертификаты и сделано памятное фото. Следует отметить, что «Программа летней стажировки» ОАО «Азерлотерея» продолжится и в будущем.