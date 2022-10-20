В Индонезии рассказали о встрече Байдена и Путина

Индонезия готова организовать встречу президента России Владимира Путина с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом на саммите G20 в ноябре. Об этом заявил посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес, пишут российские СМИ.

По его словам, для этого российский лидер должен согласиться участвовать в саммите. «Индонезия была бы очень рада сделать это. Мы уже делали подобное ранее… Мы не обещаем, что это немедленно что-то решит, но простое общение друг с другом может помочь продвижению обсуждений», - сказал посол.

14 октября Владимир Путин заявил, что пока не решил вопрос о поездке на саммит G20.