Эксперт Минздрава: Своевременное обращение к аллергологу поможет избежать тяжелых форм заболевания

Специалист-эксперт Министерства здравоохранения Азербайджана Таира Панахова рассказала haqqin.az, что такое осенне-зимняя аллергия и как с ней бороться.

- Таира ханым, в чем причина возникновения аллергии в осенне-зимний период?

- Как известно, классический сезон аллергии ассоциируется с весной и летом, когда воздух наполнен пыльцой, вызывающей неприятные симптомы. Однако осень - время, не менее опасное для аллергиков, со своим специфическим набором раздражителей. В осенние месяцы людям, склонным к аллергии, помимо пыльцы, могут досаждать пыль и плесень. Споры плесени (плесневые грибы) могут появляться везде и в любое время года, но пика своего распространения они достигают осенью – во влажную погоду, когда опадают листья. Споры плесневых грибов представлены микроскопическими частицами, которые, попадая в окружающую среду, вызывают классические симптомы аллергии: зуд, слезоточивость, насморк, приступы удушливого кашля, сыпь. Плесневые грибы быстро размножаются в сырых и прохладных условиях, в том числе в опавших листьях, в подвалах и амбарах, где сырость и нехватка освещения создают оптимальные условия для плесени. Не застрахован человек от контакта с плесневыми грибами и в своем доме. Застекленные лоджии, ванные и плохо проветриваемые комнаты – все это может превратиться в рассадник опасных грибков.

Осенняя аллергия, вызванная плесневыми грибками, обычно проявляется проблемами с дыханием. Симптоматика может проявляться как затрудненное свистящее дыхание, кашель, удушье и нарушение носового дыхания с ринореей. Хуже всего то, что наличие у человека аллергии на плесень обычно диагностируют параллельно с астмой. Осеннюю аллергию также могут вызывать полевые цветы и другие растения - цветущая осока, амброзия, крапива, подорожник. Амброзия считается наиболее опасной для лиц, страдающих аллергией.

Кроме того, некоторые продукты также могут вызывать аллергическую реакцию в осенние месяцы. Это цитрусовые (мандарин, лимон, апельсин, грейпфрут), фейхоа, киви, ананас, красное яблоко, виноград и др. Среди овощей можно отметить помидоры и перец. Эти продукты считаются высокоаллергенными. Вне зависимости от сезона пищевую аллергию часто провоцируют коровье молоко, куриные яйца, рыба и морепродукты, орехи (кешью, лесной, грецкий, арахис, фундук, фисташки), мед, грибы, шоколад, пшеница, соя, морковь, банан, маринованные или консервированные продукты. Осенняя аллергия, вызванная пищевыми продуктами, обычно проявляется кожными и респираторными заболеваниями, а также заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

- Насколько стресс может усугубить аллергическую реакцию?

- Аллергия – это ответная реакция организма на внешние и внутренние раздражители. Люди, страдающие аллергией, более чувствительны к стрессу. Кроме того, стресс одновременно подавляет и чрезмерно активирует иммунную систему. При этом причины появления аллергии еще до конца не изучены медицинской наукой. Пониженный иммунный статус может объясняться изменениями в центральной нервной системе. Поэтому в последнее время стал выставляться диагноз «аллергия на нервной почве». Интенсивность аллергического состояния зависит от эмоциональной и психической устойчивости человека.

- У детей какой возрастной группы чаще всего встречается аллергическая реакция?

- Аллергические заболевания встречаются в любой возрастной группе. К сожалению, в последнее время это заболевание все чаще встречается у грудничков. Причиной тому является неправильное питание (частое употребление фаст-фуда) будущих матерей во время беременности, а также использование косметики и моющих средств. Помимо этого, в развитии аллергии у малышей не последнюю роль играют мягкие игрушки.

- Каковы начальные симптомы аллергии у детей?

- В зависимости от клинической формы аллергия проявляется по-разному. Аллергические заболевания принято разделять на несколько видов. Респираторные (дыхательные) аллергозы включают сезонный и круглогодичный аллергический ринит, риносинусит, трахеобронхит и бронхиальная астма, являющаяся самым тяжелым вариантом респираторной аллергии. При респираторной аллергии у детей возможны зуд в носу, чихание, насморк, слезотечение, сильный кашель, затрудненное дыхание, наличие хрипов при дыхании, удушье.

Контактные аллергозы (кожные формы) проявляются такими симптомами, как крапивница, сопровождающаяся зудом и сыпью, а также атопический дерматит. При лекарственной и пищевой аллергии возможны такие симптомы, как тошнота, рвота, отек слизистой оболочки полости рта, кишечные колики, нарушение стула, вздутие живота и др.

Анафилактический шок - самое опасное проявление аллергической реакции немедленного типа, возникающее при повторном попадании в организм аллергена (медикаментозных средств, яда насекомых, препаратов крови, продуктов бытовой химии и др.). Симптомы анафилактического шока включают затрудненное дыхание, возникновение генерализованной сыпи, одышку, бронхоспазм и др. Данное состояние очень опасно и требует неотложной медицинской помощи.

- Аллергия - это на всю жизнь или ее можно вылечить?

- Конечно, полностью вылечить от аллергии практически невозможно. Однако если принимать меры в отношении факторов риска, то можно значительно снизить риск развития аллергических реакций. Для профилактики аллергии важно полностью исключить контакты с возможным аллергеном. Например, если это пищевая аллергия, то в обязательном порядке следует исключить из рациона продукт, вызывающий аллергическую реакцию.

Лекарственная аллергия относится к серьезной группе заболеваний. В случае, если причина лекарственной аллергии не установлена, то это может вызывать такую острую реакцию организма, как анафилактический шок – тяжелое патологическое состояние больного.

Следует знать, что при своевременном обращении к врачу-аллергологу можно предотвратить развитие тяжелых форм заболевания.