Фарид Гаибов о соревнованиях на освобожденных территориях Азербайджана

«Это второе соревнование в Суговушане. Но если в мае здесь выступали представители пяти стран, то сейчас их 13, - говорит министр. - Думаю, в следующем году команд будет еще больше. Отрадно, что «Мингячевирская регата» входит в международный календарь.

Под руководством президента Ильхама Алиева спорт в Азербайджане активно развивается, в том числе и на освобожденных территориях. Недавно был международный шахматный турнир в Шуше. До этого была велогонка. Соревнования будут и в следующем году. Скоро утвердим календарь на 2023-й год и объявим о планах».