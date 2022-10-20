13:05

Модель трактора XERION 5000 была представлена официальным бизнес-партнером немецкого концерна Claas в Азербайджане 4S LLC на ярмарке по продаже сельскохозяйственной техники в городе Шеки, организованной Агентством аграрных услуг Министерства сельского хозяйства.

Модель XERION 5000 представляет собой наиболее успешный синтез мощности и интеллекта – трактор не просто мощный, но и обладает высокой маневренностью, что позволяет ему легко справляться с любой работой. С этой моделью можно легко управлять различными агрегатами.

Ссылаясь на историю создания XERION 5000, генеральный директор 4S LLC Эльхан Алекперов отмечает, что эта мощная машина была представлена в 1997 году после 20 лет крупных исследований и в течение 25 лет считается самой востребованной и заслуживающей доверия техникой в аграрном секторе. Э.Алекперов как экономист считает, что процессы, происходящие в последние годы в мировой аграрной сфере, наряду с повышением производительности делают важным снижение издержек производства, и поэтому 4S предоставляет азербайджанским фермерам модель XERION 5000. Модели XERION 5000, которые постоянно совершенствовались с 1997 года, в настоящее время остаются самыми популярными машинами среди фермеров по всему миру.

Xerion может помочь фермерам легко выполнять различные задачи не только в области посадки, но и в целом в сельской местности. Сегодня модель XERION 5000 широко используется при строительстве дорожной инфраструктуры и в лесном хозяйстве, наряду с вспашкой и удобрением почвы. В настоящее время его мощность составляет 530 лошадиных сил, при этом модель оснащена системой CEBİS и другими инновационными технологиями, что делает работу механизатора максимально легкой и комфортной.

Наряду с аграрной сферой этот трактор может широко использоваться и в промышленности. Он может легко справиться со многими задачами, особенно в горнодобывающей промышленности. Эльхан Алекперов отмечает, что модель XERION 5000 может быть использована для уборки взлетно-посадочных полос от снега в аэропорту Лачина. В то же время эта техника может быть эффективно применена в Кельбаджаре. На прошедшей в Шеки ярмарке-продаже фермерам был продемонстрирован дисковый боронавыравниватель XERION 5000 в паре с моделью Lemken Rubin 10.

Дисковый шпатель Rubin 10 обеспечивает интенсивное и равномерное перемешивание органической массы и грунта даже в сложных условиях на глубину обработки около 12 см, позволяя тем самым значительно снизить влажность за счет испарения.