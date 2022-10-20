Эрдоган заявил, что Путин стал «гораздо мягче»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время проведет телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным, пишут турецкие СМИ.

«Я увидел, что господин Путин гораздо мягче и более открыт для переговоров, чем в прошлом. Мы увидим, к чему это может привести в ходе телефонной дипломатии, которую мы проведем в ближайшие дни, выслушав обоих лидеров», - сказал Эрдоган по этому поводу.