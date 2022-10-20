Чавушоглу о «миссии ОБСЕ» в Армению

Каждый позитивный шаг в вопросе нормализации азербайджано-армянских отношений окажет положительное влияние на отношения Анкары с Ереваном, заявил глава МИД Турции Мевлут Чавушоглу, которого цитируют турецкие СМИ.

Говоря о направлении в Армению группы под названием «Миссия ОБСЕ по оценке потребностей», Чавушоглу назвал этот шаг противоречащим нормам организации.

«ОБСЕ необъективна и поддерживает Армению, поэтому проблема не находила решения 30 лет. Азербайджан сам выполнил свою работу по урегулированию карабахской проблемы. Отправляя наблюдателей на границу, ОБСЕ должна была узнать мнение и Азербайджана, но не сделала этого», - подчеркнул глава турецкого внешнеполитического ведомства.