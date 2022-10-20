Иран призвал своих граждан покинуть Украину

Министерство иностранных дел Ирана призвало иранцев покинуть Украину и воздержаться от поездок в страну на фоне эскалации конфликта. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«В связи с эскалацией и усилением нестабильности в Украине всем гражданам Ирана настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в эту страну. Также всем гражданам Ирана, проживающим в Украине, рекомендуется покинуть эту страну, чтобы сохранить свою жизнь и безопасность», — говорится в сообщении.

Напомним, Украина, Соединенные Штаты и Евросоюз обвиняют Иран в поставке дронов-камикадзе для России. Евросоюз ввел санкции против иранских генералов и производителя военных беспилотников Shahed Aviation Industries.