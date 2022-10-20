Баку о решении Международного суда ООН

В Министерстве иностранных дел Азербайджана прокомментировали решение Международного суда ООН отклонить иск Еревана о внесении изменений в постановление суда от 7 декабря 2021 года о временных мерах по делу, возбужденному Арменией против Азербайджана, на фоне сентябрьских боестолкновений на азербайджано-армянской границе.

Как отметили в МИД, данное решение соответствует международным и национальным обязательствам Азербайджана по отношению к каждому задержанному армянину в полном соответствии с предыдущим решением суда, а также гуманном и неизбирательном обращении с задержанными.

«Наряду с этим, как было объявлено Генеральной прокуратурой Азербайджана 17 сентября и 2 октября 2022 года, ведется подробное расследование в связи с видеозаписями, распространенными анонимно в социальных сетях, в которых, как утверждается, отражены незаконные действия азербайджанских военнослужащих. Кроме того, было обеспечено привлечение виновных лиц к ответственности в связи с некоторыми из видеозаписей, которые были распространены в предыдущий период. Армения же, напротив, не предприняла никаких шагов для привлечения виновных к ответственности за многочисленные военные преступления и другие незаконные действия против азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц, совершенные до сих пор, в том числе за установку еще более 1400 мин на территории Азербайджана в период уже после подписания трехстороннего заявления, а также за ракетные удары во время 44-дневной войны по густонаселенным городам Азербайджана, таким как Гянджа.

Как азербайджанские, так и международные наблюдатели, а также специальный докладчик Совета Европы и специальный представитель ЕС по Южному Кавказу неоднократно призывали расследовать распространенные в социальных сетях видеозаписи, указывающие на совершение армянскими военнослужащими военных преступлений, и привлечь виновных к ответственности. Международное сообщество должно привлечь Армению к ответственности за эти действия.

Азербайджан привержен продолжающемуся мирному процессу и переговорам, а также защите прав всех людей в рамках международного права», - отмечает МИД.