Власти США проверят Илона Маска на угрозу нацбезопасности

Белый дом хочет проверить предприятия и деятельность известного предпринимателя Илона Маска на предмет угрозы национальной безопасности для Соединенных Штатов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, поводом для этого стали намерения Илона Маска приобрести Twitter и изменить правила публикации сообщений на площадке, угрозы остановить поставки спутниковой сети Starlink Украине, а также «все более дружественная позиция по отношению к России после серии твитов».

Чиновники утверждают, что сейчас обсуждение возможных проверок находится на ранней стадии. Правоохранители изучают доступные инструменты, которые позволят федеральному правительству проверить предприятия Илона Маска.