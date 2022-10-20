Впервые за 10 лет: министр обороны Израиля летит в Анкару

Дипломатические отношения между двумя странами были разорваны несколько лет назад из-за позиции Анкары по палестинскому вопросу. Однако недавно обе стороны урегулировали напряженность и восстановили отношения.

Министр обороны Израиля Бени Ганц посетит Турцию на следующей неделе. Об этом пишут израильские СМИ и подчеркивают, что такой визит состоится впервые за 10 лет.

Сообщается, что Бени Ганца встретят в Анкаре с почетным караулом, он проведет переговоры со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. Цель визита и вопросы, которые будут обсуждаться, не разглашаются. Однако израильская пресса обращает внимание на два момента: этот визит пройдет всего за несколько дней до парламентских выборов в Израиле и через короткое время после визита Ганца в Баку.

The Jerusalem Post напоминает, что Бени Ганц ранее посетил близкого союзника Турции - Азербайджан - и провел переговоры по вопросам безопасности и военного сотрудничества между двумя странами.

Интересно, что на следующий день после визита Ганца в Азербайджан командование турецкой армии в полном составе посетило Баку во главе с министром обороны Хулуси Акаром. Такая хронология визитов породила предположения о том, что Израиль и Турция готовятся к дальнейшему углублению отношений с Азербайджаном - в противодействие деструктивной роли Ирана в регионе.