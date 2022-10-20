Иран может начать наземную спецоперацию в Ираке

Иран пригрозил начать трансграничное наземное наступление в Иракском Курдистане против иранских курдских оппозиционных групп. Об этом сообщает Al Araby со ссылкой на источники.

Соответствующее предупреждение Тегеран передал через военные каналы с центральным правительством в Багдаде. Причиной для операции может быть то, что в граничащих с Курдистаном районах Исламской Республики локальные источники фиксируют повышенную концентрацию иранских войск.

По словам аналитиков, Тегеран действительно может двинуть силы вглубь территории автономного региона, чтобы полностью сместить фокус внимания с протестов в Иране на внешнюю проблему. Исследователи курдского региона утверждают, что у полномасштабной операции нет потенциала и все ограничится кампанией по устрашению с комбинированным применением дронов и ракет.